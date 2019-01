15 gennaio 2019- 20:41 Pd: Zingaretti, 'Lega-M5S non calano ancora ma arriviamo, arriviamo'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Perche il Pd non cresce? Perché è da un anno che siamo in congresso" e il fatto che "resista è già un buon risultato". Lo ha detto Nicola Zingaretti a di Martedì. Quanto ai gialloverdi "perché non crollano? Perché c'è un'aspettativa, gli elettori che li hanno votati aspettano di vedere le promesse realizzate". "Noi dobbiamo ricostruire un'alternativa che convinca le persone che si sono affidate a questi due partiti, che c'è un'altra soluzione. E visto che mi accusano di voler governare con i 5 stelle, ribadisco che non è vero, piuttosto sono ossessionato dal capire perché tanti elettori ci hanno abbandonato e sento il dovere etico e morale di riconquistarli. Per questo" Lega e 5 Stelle ancora "non calano, ma tanto arriviamo".