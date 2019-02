23 febbraio 2019- 14:53 Pd: Zingaretti, 'Martina-Giachetti protagonisti linea che ha portato a sconfitta'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Non so se sono alleati contro di me. Penso di no, certo sono stati protagonisti di primissima linea di una stagione che ci ha portato alla sconfitta del 4 marzo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a L'Intervista di Maria Latella su Skytg24 a proposito della presenza, ieri alla presentazione del libro di Matteo Renzi, di Maurizio Martina e Roberto Giachetti.