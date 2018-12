6 dicembre 2018- 20:23 Pd: Zingaretti, mi batto al congresso per ricostruire partito

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Noi dobbiamo continuare ad andare avanti. Io credo che l'Italia si aspetti dal Pd un grande rinnovamento per ricostruire una speranza per chi questa speranza l'ha persa. Il congresso per me serve a questo e per questo mi sto battendo". Lo ha detto Nicola Zingaretti in una intervista al Tg1.