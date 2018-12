8 dicembre 2018- 14:36 **Pd: Zingaretti, no alleanze con M5S, solo fango contro di me**

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Ho detto fino alla noia che non ho alcuna intenzione di allearmi con il Movimento 5 Stelle. Ritornare in maniera isterica e ossessiva ogni volta su questo tema è segno della debolezza di chi non sa dire nulla di positivo su se stesso e ha come unica arma parlare male degli altri". Così Nicola Zingaretti replica alle critiche di chi, tra i dem, lo 'accusa' di voler aprire a un'alleanza con i 5 Stelle dopo l'intervista di Massimiliano Smeriglio, vicino al presidente della Regione Lazio.