22 novembre 2018- 15:17 Pd: Zingaretti, no partito bad company nè eterni ritorni

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “Il collocamento del Btp Italia presso i piccoli risparmiatori si è chiuso con il dato peggiore di sempre (-78,7% rispetto a maggio). Purtroppo anche le famiglie hanno capito che prestare soldi, con questo governo non è un buon affare. Anche i risparmiatori bocciano la maggioranza gialloverde, e il Paese rischia sempre di più. Proprio per questo bisogna reagire in fretta. Continuerò ancora con più forza la mia battaglia per cambiare il Pd. Mi ribello all'idea di un partito come bad company da rottamare, o di eterni ritorni”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Bisogna con coraggio e passione voltare pagina -aggiunge- e ricostruire una speranza con nuove idee, energie e nuovi protagonisti, pensando al futuro dell'Italia e non a noi stessi. Gli italiani stanno iniziando a reagire alle follie di questo governo, ma noi non dobbiamo essere pigri o conservatori: dobbiamo cambiare. Anche per questo è importante un segretario eletto dalle persone nei gazebo, per riscoprire uno spirito collegiale e per affidare a un nuovo gruppo dirigente il compito di ricostruire un nuovo campo di forze competitivo per vincere. Si può fare, se valorizziamo le tante energie dei territori e chiamiamo al protagonismo una nuova generazione".