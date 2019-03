18 marzo 2019- 13:15 **Pd: Zingaretti nomina staff con De Micheli, Miccoli, Sereni, Amendola e Martella**

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - In attesa dell'insediamento degli organismi esecutivi, d'intesa con il tesoriere Luigi Zanda, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha insediato presso la sede nazionale del Pd uno staff operativo. Lo staff sarà coordinato da Paola De Micheli e composto da Marco Miccoli per il coordinamento delle iniziative politiche, Marina Sereni per il coordinamento delle attività in vista delle prossime elezioni amministrative, Enzo Amendola per il coordinamento delle attività in vista delle prossime elezioni europee e Andrea Martella per il coordinamento delle attività della Comunicazione dei Social del Partito. Tali disposizioni, si spiega, hanno effetto immediato.