23 febbraio 2019- 14:55 Pd: Zingaretti, 'paghiamo prezzo di non aver fatto subito congresso'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Noi paghiamo un prezzo. Per un anno non hanno voluto fare il congresso perché hanno avuto paura che si cambiasse e arrivasse il Nicola di turno che non attaccando nessuno, proponesse qualcosa di nuovo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.