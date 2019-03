1 marzo 2019- 15:58 Pd: Zingaretti, 'primarie strumento anche per dire basta a governo'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Un milione di votanti sarebbe rivoluzionario nel 2019. C'è chi festeggia e parla di democrazia diretta quando votano on line 30mila persone". Lo dice Nicola Zingaretti a Repubblica.it. "Io poi sono anche ottimista perchè la novità delle ultime settimana è che le primarie non solo del Pd, ma di tutti coloro che vogliono dare un segnale al governo. Chi ha capito, da Aosta alla Sicilia, che non si può andare avanti così, domenica ha uno strumento per battere un colpo".