4 marzo 2019- 19:31 Pd: Zingaretti primo atto, attacco a governo su Tav, partito e europee sul tavolo/Adnkronos

Roma, 4 mar. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Un affondo contro il governo, dritto nel cuore di uno dei dossier più caldi per i gialloverdi. Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E' andato a Torino da Sergio Chiamparino. Per parlare di Tav e di tutto quello che significa: infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", dice il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in campo idee migliori per gli italiani rispetto a questo governo illiberale e pericoloso".E così oggi ha preso l'aereo ed è volato a Torino per puntare il dito su un punto sensibile per Lega-M5S. "L'Italia deve ripartire abbiamo alle nostre spalle nove mesi di propaganda, parole, confronto, selfie ma questo paese è di nuovo in ginocchio, la produzione industria è crollata il fatturato delle aziende è fermo e i cantieri del paese sono fermi". E ancora: "La Lega di Salvini è contro gli interessi del Nord". Nei prossimi giorni non sono escluse altre sortite del genere. Di certo, Zingaretti dovrebbe stare, almeno per un po', lontano dal Nazareno. Probabilmente aspetterà la nomina ufficiale a segretario in assemblea nazionale il 17 marzo. Ma i fronti aperti sono tanti e il tempo stringe, specie sul versante europee. I nodi sull'organizzazione del partito e delle elezioni del 26 maggio sono già sul tavolo del neosegretario.