4 marzo 2019- 19:31 Pd: Zingaretti primo atto, attacco a governo su Tav, partito e europee sul tavolo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Nei prossimi giorni il segretario Pd incontrerà gli altri soggetti interessati ad una comune battaglia anti sovranista in Europa. I Verdi si sono detti già "disponibili a incontrarlo", mentre per Federico Pizzarotti Zingaretti "sarà certamente un interlocutore importante". Roberto Speranza, Mdp, ha detto all'Adnkronos che "se Zingaretti volterà pagina, noi siamo pronti a fare la nostra parte". Il coordinatore di Mdp ha quindi chiarito che "nessuno di noi ha intenzione di rientrare nel Pd" ma per costruire un'alternativa "forte e credibile alla destra" non basta "il Pd da solo e neanche le altre sigle" del centrosinistra. "C'è bisogno di costruire qualcosa di nuovo". Inoltre, ci sarà certamente un faccia a faccia con +Europa. Che oggi, però, ha nicchiato. Emma Bonino ha lodato le primarie dem: "Una iniezione di impegno" e un "ottimo risultato" per Zingaretti. Ma Benedetto Della Vedova ha chiarito: "La nostra opzione è distinta anche in chiave europea".Ma se l'orizzonte del nuovo primo inquilino del Nazareno resta quello di aprire il Pd, alle europee in lista ci sarà spazio per la società civile. Ilaria Cucchi si è tirata fuori ("non ho intenzione di candidarmi", ha detto all'Adnkronos), Massimo Cacciari è pronto: "Ne discutiamo". Tra i nomi circolati anche quelli di Mimmo Lucano, Giuseppe Antoci, Elisabetta Gualmini mentre ha detto 'no, grazie' Enrico Letta.