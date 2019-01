24 gennaio 2019- 14:17 **Pd: Zingaretti, 'Prodi crudo ma vero, ricostruire da macerie'**

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Sul Pd Prodi dice parole crude, ma di verità. Sono tornato alla politica dopo tanti anni di amministrazione e ho trovato molte macerie. Ora è tempo di ricostruire, di aprirsi, di attrarre forze deluse riproponendo in forme nuove e adeguate alle sfide di oggi lo spirito migliore della storia dei democratici". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb."Il contributo di Prodi -aggiunge- va sempre tenuto in seria considerazione. È lui il solo che ha vinto per ben due volte contro il centrodestra alle elezioni politiche, fondando il suo progetto dell'unità delle forze democratiche e dei corpi e soggetti reali della società. Senza cercare scorciatoie"."Da lui vengono sempre gli stimoli più importanti degli ultimi anni, come la scelta di esporre la bandiera europea il 21 marzo. Scelta alla quale ho subito aderito dopo la pubblicazione del suo articolo. La premessa per fare ciò è che il 3 marzo sia una grande giornata di partecipazione e di impegno per la Democrazia italiana. Lavoriamo per una nuova speranza", conclude Zingaretti.