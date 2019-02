28 febbraio 2019- 13:16 Pd: Zingaretti, 'quanto manca Renzi? mi auguro non ci manchi'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Io con Renzi ho un ottimo rapporto e l'ho sempre rispettato quando era segretario, io ho votato Sì al referendum. Mi auguro che non ci manchi. Il Pd che voglio è un partito pluralista e aperto e quindi abbiamo davvero bisogno di tutti e di tutte per costruire una nuova idea dello stare nella società. Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su Sky.