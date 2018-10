10 ottobre 2018- 18:05 Pd: Zingaretti, Renzi non credibile? Lo dicono cittadini

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Renzi non si vuole candidare...". Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24 a proposito del congresso Pd. E quando gli viene chiesto se l'ex-premier abbia un problema di credibilità, Zingaretti osserva: "Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura. Negli ultimi 10 anni: si parti' nel 2008 con 12 milioni di voti, nel 2018 siamo a sei milioni. Per questo occorre cambiare, soprattutto chiamare al protagonismo una nuova generazione".