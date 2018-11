8 novembre 2018- 08:58 Pd: Zingaretti, riconquistare elettori non alleanze con M5S

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Non credo siano all'orizzonte e debbano esserci alleanze con i Cinquestelle. Il tema è molto diverso. Il Pd deve avere il coraggio di cambiare per diventare un attore della politica che riconquista una parte di elettorato. Se io oggi sono presidente della Regione Lazio non è perchè ho fatto accordi, anzi ho sconfitto sia la Lega che i Cinquestelle, ma in quello stesso giorno drammatico ho conquistato oltre 300mila voti di persone che alle Politiche hanno votato Lega e Cinquestelle". Lo dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, ospite di 'Mattino 24' su Radio 24. "Quindi questa idea di cambiare per riconquistare voti ed elettorato -aggiunge- è possibile, bisogna però mettere in campo una proposta politica che torni con più coraggio a rappresentare la voglia di crescita, di giustizia, di innovazione, di futuro che noi, ci piaccia o no, abbiamo perso. Quindi credo che questa sia oggi la sfida, non gli schemini sulle alleanze, ma un'innovazione politica, culturale, organizzativa e anche di un nuovo gruppo dirigente, che ci permetta, nel segno del cambiamento e della discontinuità, di riconnetterci con quella parte dell'Italia che ci ha abbandonato".