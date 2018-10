30 ottobre 2018- 21:31 Pd: Zingaretti, ricostruire un campo largo

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Io credo che anche l'opposizione più dura non sposterebbe un voto se non si ricostruisce un'alternativa credibile" smettendo di pensare di "avere solo nemici e non alleati, serve la ricostruzione di un campo allargato che fino a qualche mese fa era negato". Lo dice Nicola Zingaretti a Di martedì a La7.