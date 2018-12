19 dicembre 2018- 17:03 Pd: Zingaretti, ritorno D'Alema-Bersani? Mio progetto guarda al futuro

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Basta ragionare con questa cultura odio. Io voglio costruire un progetto che guarda al futuro". Lo dice Nicola Zingaretti a Corriere Tv rispondendo a chi gli chiede se nel 'suo' Pd rientreranno Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani. "Mi permetto di dire a tutti: tra di noi meno sospetto e più rispetto, più concretezza e meno voglia di lanciare accuse. Noi verremo anche giudicati da come riusciremo a discutere in questo congresso. Il mio progetto politico è quello di ricostruire fiducia in un elettorale deluso e poi dobbiamo smetterla di parlare dei nomi dei leader, parliamo di idee".