23 ottobre 2019- 18:07 **Pd: Zingaretti, 'rivoluzione organizzativa, iscrizione anche on line con App'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Al via la rivoluzione organizzativa del Pd. Oltre ai circoli, adesioni ai gruppi tematici, nei luoghi di studio e di lavoro. Con la nuova App parte l'iscrizione alla comunità dei democratici in forma diretta e digitale. Oggi ne abbiamo discusso con i segretari regionali. Ora consultazione per raccogliere idee in tutta Italia". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.