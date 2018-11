10 novembre 2018- 17:49 Pd: Zingaretti, Salsomaggiore? No comment

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "No grazie, non dico nulla". Nicola Zingaretti risponde così ai cronisti all'iniziativa degli under 35 dem quando gli viene chiesto di chi, tra i renziani riuniti a Salsomaggiore, abbia paventato il rischio di un ritorno del Pd al Pds nel caso in cui il presidente della Regione Lazio diventi il nuovo segretario.