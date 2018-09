30 settembre 2018- 15:49 Pd: Zingaretti, se cambiamo ce la possiamo fare

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Se cambiamo ce la possiamo fare, può sembrar poco ma fino a questa mattina, a ieri, anche questa possibilità, che potesse essere il Partito democratico il luogo nel quale o dal quale ricostruire un'alternativa era in discussione. C'è una forza politica ferita, divisa, anche fragile, ma che può reagire e credo che questa volta deve cambiare". Lo ha affermato Nicola Zingaretti, ospite di 'In mezz'ora in più', in collegamento dalla manifestazione del Pd in piazza del Popolo.