12 ottobre 2019- 20:37 Pd: Zingaretti, 'solidarietà a partito Cerignola'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Solidarietà al Pd di Cerignola e ai militanti oggetto di una vile intimidazione. Il loro impegno a favore della legalità ha contributo a far sì che l’amministrazione comunale fosse sciolta per i legami con il crimine organizzato. Siete un esempio per tutta la nostra comunità, non vi lasceremo soli". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo il ritrovamento di bossoli davanti alla sede del partito nella cittadina umbra.