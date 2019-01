26 gennaio 2019- 15:19 Pd: Zingaretti, 'superare steccati e divisioni'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "I risultati di Milano e della Lombardia mi fanno particolarmente piacere. Non solo per il loro 'peso' specifico dentro il contesto italiano, ma perché questi territori rappresentano un laboratorio di una nuova e bella politica. Si tratta di esperienze che saranno fondamentali per la rigenerazione del Partito Democratico e per aiutare l’Italia a costruire il futuro che merita. L’Italia è laboriosa, solidale e dinamica". Lo scrive Nicola Zingaretti in un articolo pubblicato sulla cronaca di Milano di Repubblica. “L’esperienza del centrosinistra di Milano e di tante realtà lombarde – continua Zingaretti - il dinamismo impresso alla città da sindaci come Pisapia e Sala, la capacità di includere e allargare il perimetro della politica al mondo delle associazioni, del volontariato e della società civile costituiscono un modello esemplare. E mostrano limpidamente come l’equità nelle scelte politiche possa essere il fondamento della prosperità di un territorio”.“È arrivato il momento – sottolinea Zingaretti - di voltare pagina. Aprire il Partito Democratico alle forze migliori della società, riunire, superare steccati e divisioni che hanno lacerato e indebolito tutti noi".