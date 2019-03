1 marzo 2019- 16:18 Pd: Zingaretti, 'troppo di sinistra? Intanto io elezioni le vinco'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Questa della ditta è una fake news. Si fanno caricature per parlare al Truman Show della politica". Lo dice Nicola Zingaretti a Repubblica.it. "Io credo in un nuovo Pd e non credo si possano portare indietro le lancette dell'orologio". "Mi dicono che sono troppo di sinistra, ma questi professoroni del moderatismo non vengono votati da nessuno: io ho vinto due volte alla Regione Lazio con una coalizione ampia. La crisi del Pd è anche figlia del fatto che il nostro campo è stato occupato da questo modo di ragionare", spiega.