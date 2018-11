20 novembre 2018- 15:21 Pd: Zingaretti, un new deal verde per salvare ambiente

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "L’economia giusta è una nuova missione da dare al Pd, come impulso fondamentale al miglioramento delle condizioni materiali di vita della maggioranza dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono. In questa prospettiva, condividiamo e sosteniamo la proposta dell’ASViS di inserire il principio dello sviluppo sostenibile nella Costituzione, così come hanno fatto il Belgio, la Francia, la Norvegia e la Svizzera”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un articolo pubblicato sull’HuffingtonPost.“Propongo cinque azioni, cinque passi concreti per avviare subito una nuova stagione di politiche per la sostenibilità, un New Deal verde per l’Italia: programmare un nuovo Piano di manutenzione del territorio e delle piccole opere contro il dissesto idrogeologico. Nel Paese c’è un fabbisogno espresso di circa 9.400 progetti per una richiesta di fondi statali per circa 26 miliardi di euro. Possiamo immaginare – assicura il presidente del Lazio - un Piano da sviluppare in 5 anni e da finanziare con almeno 5 miliardi di euro l’anno, per coprire il fabbisogno indicato dalle Regioni". "Una seconda iniziativa potrebbe essere quella di incentivare la produzione di fonti rinnovabili e l’autoproduzione di energia per cittadini, imprese e distretti, puntando a coprire almeno il 35% del consumo totale di energia entro il 2030, insieme ad una riforma delle tariffe elettriche per favorire (e non penalizzare, come avviene oggi) l’utilizzo da parte delle famiglie e delle imprese di energia autoprodotta con le rinnovabili”.