20 novembre 2018- 15:21 Pd: Zingaretti, un new deal verde per salvare ambiente (2)

(AdnKronos) - “Una terza proposta -prosegue Zingaretti- è quella di favorire la transizione verso la mobilità elettrica. Dobbiamo destinare il 50% degli investimenti in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città – sottolinea Zingaretti - e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso; promuovere la realizzazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche in aree private, permettendo una detrazione fiscale del 50% delle spese in 10 anni; rendere possibile la circolazione in città dei mezzi di micro mobilità elettrica". "Una quarta iniziativa da avviare è quella di un grande programma di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati. Infine si dovrebbero offrire strumenti ai Comuni per affrontare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Servono fondi per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, incentivi per la cura del verde urbano. Gli interventi dovrebbero riguardare in particolare le periferie, dove si stanno rivelando più gravi gli impatti economici e sanitari di piogge e ondate di calore". "Il congresso del Pd – conclude Zingaretti - deve saper discutere dei temi che riguardano la vita delle persone, se vuole tornare ad essere utile al Paese. Il Pd che ho in mente deve proporsi come una grande forza in grado di promuovere la svolta sostenibile che serve all’Italia, all’impresa, al lavoro, ai cittadini di oggi e di domani”.