30 gennaio 2019- 20:30 Pd: Zingaretti vince ma non supera 50%, Boccia 'dati falsi'/Adnkronos

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Alla fine sono arrivati i dati dei congressi di circolo. "Ufficiosi", specifica il presidente della commissione congresso, Gianni Dal Moro, per via di diversi ricorsi ancora aperti in particolare in Campania, Calabria e Sicilia. Ma la precisazione del Nazareno non soddisfa la mozione di Francesco Boccia. "I dati che stanno facendo trapelare sull'affluenza voto nei circoli del Pd sono assolutamente falsi. Ho abbandonato i lavori della commissione perche' stanno diffondendo dati condizionati da centinaia di ricorsi non ancora discussi", tuona Umberto Marroni, componente della commissione congresso dell'area Boccia. Marroni denuncia anche diversi casi di iscritti on line "regolarmente iscritti e paganti" che "non sono neanche stati avvisati delle votazioni. Prenderemo pesanti provvedimenti nelle prossime ore". Si annunciano altri ricorsi, insomma. Intanto, mentre i dem continuano a litigare sui dati degli iscritti, i risultati "ufficiosi" diffusi oggi dal Nazareno vedono Nicola Zingaretti in testa con il 47,95% seguito da Maurizio Martina al 36,53 e Roberto Giachetti all'11,23. Saranno loro gli sfidanti alle primarie. Per Boccia (2,91%), Maria Saladino (0,71%) e Dario Corallo (0,67%) la corsa si ferma qua.