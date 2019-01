30 gennaio 2019- 20:31 Pd: Zingaretti vince ma non supera 50%, Boccia 'dati falsi'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Mentre il Pd prosegue il suo congresso, Carlo Calenda va avanti con il suo progetto per le europee. "Io tiro dritto". Anche se sono diversi i no ricevuti, da Enrico Letta a Emma Bonino fino a Massimo D'Alema. "Non spetta a Calenda decidere con chi si deve alleare il Pd", ha detto in un'intervista. Pronta la replica via twitter dell'ex-ministro dello Sviluppo: "La cosa bella di D'Alema è che puoi sempre contare sul fatto che si lasci fuori da solo. Il motto è 'Dopo di me il diluvio'". D'Alema nell'intervista parla anche del congresso Pd: "Spero che il Congresso dia a Zingaretti la forza di aprire un nuovo corso politico. Credo che se c'è una svolta nel Pd si possa riaprire anche una prospettiva di dialogo a sinistra". Parole che hanno scatenato il fuoco di fila dei renziani. Dice Andrea Marcucci: "D'Alema sostiene con forza Zingaretti. E' un endorsment che rende tutto abbastanza chiaro. Abbiamo bisogno di futuro, non di un'altra ditta dieci anni dopo". Pure Martina interviene: "Io penso che il nuovo corso del Pd e del centrosinistra si costruisce solo con una nuova generazione in campo e non certo guardando indietro". E alla fine anche Zingaretti entra nella questione e a chi gli chiede se intenda riprendersi i fuorusciti di Leu nel Pd, se diventerà segretario, risponde secco "no" e argomenta: "Nessuno vuole rimettere insieme un quadro politico che per scelta di tutti appartiene al passato".