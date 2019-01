29 gennaio 2019- 19:25 Pd: Zingaretti vince tra iscritti, renziani 'ma nostra area resta maggioranza'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Certo il dato più sorprendete è quello di Giachetti. "I parlamentari si sono schierati con Martina che ha avuto i voti di apparato -si dice in ambienti parlamentari dem- mentre Giachetti ha ricevuto un voto più 'di pancia' e alle primarie potrebbe crescere ancora", è la previsione. Intanto, come sempre, i dati ufficiali dei circoli vanno a rilento anche per colpa di ricorsi e contestazioni. In Campania (dove sarebbe in testa Martina soprattutto grazie all'84,3% ottenuto a Salerno, 'feudo' di De Luca) ancora ieri sera mancavano all'appello i risultati di 36 circoli, circa un terzo dei 126 totali. E poi c'è la Sicilia dove la faccenda è ancora più complessa. Anche qui Martina sarebbe in testa con il 48% seguito da Zingaretti al 45% ma le percentuali potrebbero cambiare a seconda di come verrà gestito il voto contestato di alcuni circoli. C'è il caso di Trapani dove Zingaretti ha ottenuto l'84,5% ma il presidente della commissione provinciale trapanese (renziano) ha annullato il voto per alcune irregolarità formali. E poi c'è Palermo. Qui il presidente della commissione provinciale, vicino al renziano Davide Faraone, ha annullato il voto di una serie di circoli perchè non sarebbe stato consegnato l'incasso delle tessere, circoli in cui l'area Zingaretti sarebbe maggioranza.