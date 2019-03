7 marzo 2019- 17:31 Pd: Zingaretti, 'vogliamo offrire alternativa a Italia'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Penso che l'italia meriti di più di questo governo. Noi siamo un grande Paese europeo e il nostro posto è assieme ad altri Paesi amici, alla guida di una grande trasformazione dell'Europa. Certo bisogna voltar pagina, perchè anche lo spettacolo che si da' in queste ore sulle infrastrutture mortifica la posizione dell'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Io so che quello che ci chiede l'Italia è di rendere credibile e praticabile l'alternativa ed è esattamente quello che stiamo facendo e vogliamo fare: chiudere una stagione ed aprirne una nuova all'insegna del benessere, della crescita e della solidarietà e per indicare la via per un riscatto di tutti. Io su questo sono fiducioso".