PECHINO, ATTACCO CON COLTELLO IN CENTRO COMMERCIALE

11 febbraio 2018- 10:54

Pechino, 11 feb. (AdnKronos/Xinhua) - Una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite dopo l'aggressione compiuta da un uomo armato di coltello in un centro commerciale di Pechino. L'attacco si è verificato attorno alle 13 locali nell'area commerciale di Xidan, nel distretto di Xicheng. Una donna, trasportata in ospedale, è morta per le ferite riportate. Nessuno dei feriti (3 uomini e 9 donne) sarebbe in condizioni critiche. L'aggressore, un 35enne, è stato arrestato dalla polizia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo avrebbe dichiarato di aver agito dopo aver subito soprusi e torti.