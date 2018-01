PEDAGGI A24 E A25, SCONTO AI PENDOLARI

18 gennaio 2018- 18:23

L'Aquila, 18 gen (Adnkronos) - Pedaggi aumentati su A24 e A25: in arrivo una soluzione. Si è svolto a Roma un incontro tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Abruzzo e Lazio convocato per individuare un primo rapido intervento volto a ridurre l'incremento del pedaggio autostradale posto in essere dal primo gennaio scorso dalla Società Strada dei Parchi, che gestisce le due autostrade. SCONTO - La prima soluzione individuata è stata quella di un finanziamento diretto delle due Regioni Abruzzo e Lazio per finanziare l'applicazione dello sconto del 20% in favore degli utenti dell'infrastruttura. Dopo questo primo provvedimento, si è appreso, continuerà il confronto fra Governo, ministeri dei Trasporti e delle Finanze e il concessionario per la definizione di un nuovo piano economico e finanziario.L'eventuale intesa da raggiungere, per la quale la Regione Abruzzo sta lavorando, è quella di determinare l'abbattimento pressoché totale dell'incremento subito dai cittadini e dalle imprese, ritenuto insostenibile anche da parte delle Regioni.ZINGARETTI - "Sconti fino al 20% per chi ogni giorno percorre questa strada per andare al lavoro. Un impegno mantenuto, la Regione Lazio al fianco dei pendolari" ha poi scritto in un post su Facebook il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, sulla questione dei pedaggi sull'A25 parlando di "soluzioni concrete per i pendolari".