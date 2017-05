PEDEMONTANA: D'ANDREA PRESIDENTE AL POSTO DI DEL PIETRO

29 maggio 2017- 19:18

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - L'assemblea dei soci di Autostrada Pedemontana lombarda ha approvato, oggi, il bilancio di esercizio 2016 e ha nominato il nuovo presidente della societa': Federico Maurizio d'Andrea succede ad Antonio Di Pietro. Lo annuncia Regione Lombardia. "Sono grato a tutti i componenti della societa' per il lavoro svolto - ha dichiarato Di Pietro - e per il clima di collaborazione tenutosi in quest'ultimo anno che mi ha visto alla guida di Autostrada Pedemontana lombarda"."Un anno - ha concluso - non privo di ostacoli ma durante il quale sono stati fatti importanti passi avanti per lo sviluppo della societa', sino all'approvazione odierna del bilancio di esercizio 2016".