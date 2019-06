10 giugno 2019- 15:25 Pedemontana: primo bilancio in utile, nel 2018 ricavi da pedaggio +17% (2)

(AdnKronos) - Anche nei primi mesi del 2019 "si confermano in aumento". In relazione poi all’importante piano di scontistica a carattere sperimentale, in vigore a partire dal 1 febbraio 2019, al momento è disponibile solo il consuntivo del primo trimestre di applicazione (febbraio-aprile 2019), "e ci auguriamo che nel prosieguo l’effetto sul traffico sia più significativo e possa dare ragione dello sforzo rilevante che Autostrada Pedemontana sta realizzando per agevolare l’utilizzo della propria infrastruttura da parte soprattutto dei pendolari e dei mezzi pesanti".