PEDOFILIA: GARANTE LOMBARDO INFANZIA, SE NE PARLA POCO E MALE (2)

5 maggio 2017- 18:56

(AdnKronos) - Fiorillo si è detta anche pubblicamente d’accordo sull’utilizzo delle telecamere negli asili nido e nelle scuole: "Credo - spiega - che utilizzarle procuri un vantaggio molto maggiore rispetto al danno che eventualmente si potrebbe creare sul fronte della privacy: dove ci sono persone deboli come i bambini e gli adolescenti le telecamere ci devono essere". Tanti i contributi e gli spunti di riflessione. Erano presenti la vice presidente della commissione consultiva del garante, la consigliera regionale Daniela Mainini, la presidente di Sicura Anna Laghi, il garante regionale per l’infanzia della Regione Campania Cesare Romano, lo psicologo Matteo Fabris, il giornalista Maurizio Di Fazio, la psicologa della Città della Salute di Torino, Sara Racalbuto, il criminologo Paolo Giulini e il conduttore della trasmissione 'Quarto grado' Gianluigi Nuzzi. La giornata si è conclusa con la toccante testimonianza di Francesca Aliso."Oggi poniamo le basi per potenziare le sinergie tra tutti gli interlocutori, consapevoli che ci sia tantissimo da fare sia nelle modalità di prevenzione e intervento, ma anche a livello di comunicazione, sia nei confronti delle vittime che degli autori dei reati", ha concluso il garante regionale Pagani.