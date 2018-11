29 novembre 2018- 13:15 Pena di morte: Casellati, battaglia da combattere fino alla fine

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "La battaglia contro la pena capitale va combattuta, fino alla fine, con il massimo impegno e tutte le risorse disponibili. Abbiamo il dovere di affermare il primato della vita umana sull'interesse punitivo dello Stato. È un traguardo decisivo nel percorso di pace e di sviluppo tra i popoli". Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell’incontro con i ministri della Giustizia dei Paesi partecipanti all’11esimo meeting della Comunità di Sant’Egidio 'Per un mondo senza la pena di morte'. "Questa presidenza del Senato avrà sempre un’attenzione particolare al dialogo costruttivo tra i Paesi abolizionisti e le nazioni che ancora applicano la sanzione capitale", ha concluso Casellati, ringraziando la Comunità Sant’Egidio per l’impegno nelle attività di assistenza ai condannati.