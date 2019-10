9 ottobre 2019- 17:59 Penati: Zingaretti, 'mi stringo a dolore famiglia'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "In questo momento di profondo dolore mi stringo in un abbraccio ai figli e alla famiglia tutta, ricordando la figura di dirigente politico che è stato Filippo”. Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti in un telegramma inviato alla famiglia di Filippo Penati.