PENSIONI: ACLI, BENE POLETTI MA OCCORRE PRINCIPIO UNIVERSALISTICO

3 febbraio 2018- 16:42

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "La decisione del ministro del Lavoro Giuliano Poletti di esentare quindici professioni gravose dall’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita è una buona notizia, ma andrebbe ristabilito un principio universalistico". Lo afferma Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, che sottolinea come l’argomento faccia parte delle proposte contenute nel documento elettorale preparato dalle Acli in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Tra i punti presenti nel documento, uno prevede proprio la reintroduzione di un principio universalistico, e non più solo selettivo, di flessibilità nell’accesso alla pensione. “Si potrebbe pensare – aggiunge Rossini - di consentire l’accesso alla pensione in una età libera opzionabile da ciascun lavoratore, a partire da un requisito anagrafico minimo, ragionevolmente tra i 63 e i 65 anni, e prevedendo un rendimento pensionistico crescente o decrescente a seconda dell’età di accesso alla pensione”. In altre parole, il patrimonio contributivo accumulato dovrebbe essere restituito sotto forma di pensione in un range anagrafico libero opzionabile e ciò anche a prescindere da un requisito contributivo minimo, oppure da un importo minimo pensionistico da dover raggiungere.