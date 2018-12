14 dicembre 2018- 14:20 Pensioni: Ambrogioni (Cida), ora guerra dirigenti contro scippo governo (2)

(AdnKronos) - L'obiettivo del tavolo, ha continuato Ambrogioni, è "realizzare la vera solidarietà attraverso l'utilizzo della leva fiscale e attuare celermente una netta separazione fra previdenza e assistenza". Il presidente di Cida ha ribadito il "no a forme di assistenzialismo" e ha sottolineato che lo Stato finora "si è dimostrato incapace di intaccare l'enorme massa di evasione fiscale e contributiva che zavorra i conti pubblici. E oggi non si parla più di contrasto all'evasione fiscale, forse perché è più facile scovare i pensionati, i cui redditi sono negli elenchi dell'anagrafe tributaria e che hanno fatto i loro doveri di contribuenti". A margine dell'assemblea Ambrogioni ha spiegato che "le pensioni non devono essere toccate, soprattutto i contributi regolarmente versati per tutta una vita di lavoro. Quello che chiediamo è che la solidarietà si realizzi attraverso la leva fiscale, la mutualità fiscale. Questo è il passaggio obbligato: serve un contrasto forte all'evasione fiscale e all'elusione fiscale, temi di cui non si parla più". Per aiutare le nuove generazioni, ha continuato Ambrogioni, occorre "destinare riforme importanti a scuola, ricerca, ambiente, infrastrutture materiali e immateriali, perché il futuro del nostro Paese è nei nostri giovani. Sono risorse importantissime e le dobbiamo coltivare e dobbiamo tutelare".