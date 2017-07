**PENSIONI: BOERI, A CARICO DEL FISCO CONTRIBUTI PER GIOVANI**

4 luglio 2017- 11:14

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Fiscalizzare una componente dei contributi previdenziali all’inizio della carriera lavorativa per chi viene assunto con un contratto a tempo indeterminato". E' questa per il presidente Inps, Tito Boeri, l'unica strada possibile per mettere i giovani in condizione di poter accedere ad una pensione dignitosa. E certamente migliore "di molte di quelle proposte nella cosiddetta fase due del confronto governo-sindacati sulla previdenza".