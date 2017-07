PENSIONI: BOERI, STOP ADEGUAMENTO ETà NON è MISURA A FAVORE GIOVANI

4 luglio 2017- 11:16

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Bloccare l'adeguamento dell'età pensionabile agli andamenti demografici non è affatto una misura a favore dei giovani: scarica sui nostri figli e sui figli dei nostri figli i costi di questo mancato adeguamento". Cosi' il presidente Inps, Tito Boeri, ribadisce la necessità di non bloccare gli automatismi per l'accesso all'età pensionabile legati alle aspettative di vita.