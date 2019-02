6 febbraio 2019- 20:02 Pensioni: Bongiorno, 26.234 adesioni 'quota 100', 7.952 dipendenti Pa

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "I dati che continuano ad arrivare su #quota100 confermano una significativa adesione dei lavoratori. Alle ore 16 di oggi 26.234 domande presentate per andare in pensione con il nuovo sistema, tra queste 7.952 sono quelle inviate dai dipendenti pubblici #rivoluzionedelbuonsenso". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.