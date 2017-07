PENSIONI: CAMUSSO, DA GOVERNO CONTINUE DILAZIONI, FACCIA SCELTA POLITICA

12 luglio 2017- 15:39

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Il governo risponda e dia concretezza al confronto sulla fase due sulle pensioni che invece viene continuamente dilazionata nel tempo. Faccia invece delle scelte politiche perché aldilà degli annunci il governo non sta dicendo cosa intende fare né per il futuro, sulle pensioni di garanzia dei giovani, né per l'oggi a cominciare dal blocco dell'automatismo sulle aspettative di vita". Così il leader Cgil, Susanna Camusso , sollecita l'esecutivo a prendere una posizione sulla questione pensionistica. I tavoli tecnici in corso tra sindacati e ministero del Lavoro, procedono ma lentamente mentre l'esecutivo ha già annunciato che sull'età pensionistica aspetta i dati Istat di ottobre."Il blocco dell'aumento delle aspettative di vita è una questione fondamentale. È evidente che non si può procedere con gli automatismi. Anzi, semmai, il tema e' ripensare l'allungamento che è anche un ostacolo all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro", prosegue a margine di un convegno della Conf associazioni.Ed è per questo che la Cgil ha "molto apprezzato che i presidenti delle due commissioni lavoro di Camera e Senato sostengano l'ipotesi di uno stop dell'aumento a 67 anni dell'età pensionabile".