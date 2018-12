28 dicembre 2018- 13:47 Pensioni: Cantone, Conte offende pensionati, si vergogni

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Povero Conte, capisco che non si sia mai trovato nelle condizioni di chi deve sopravvivere con una pensione povera. Ma almeno prima di parlare dovrebbe pensare, ma pensare è difficile. E quando non si pensa il rischio è che si offendano milioni di pensionati, come ha fatto lui. Si vergogni". Lo dichiara Carla Cantone del Pd.