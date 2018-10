11 ottobre 2018- 12:42 Pensioni: Carfagna, Fi propone sconto di un anno per figlio

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - “L’Inps con Tito Boeri conferma che 'quota cento', così come concepita dal governo, è una misura che penalizza fortemente le donne, oltre che i giovani. Aggiungiamo che sfavorisce più che altrove le lavoratrici del Sud Italia. Nel Mezzogiorno, infatti, è rarissimo trovare una donna che a 62 anni possa già vantare 38 anni di contributi, fatto salvo qualche micro-settore del pubblico impiego. Ecco perché noi di Forza Italia proporremo un correttivo come emendamento alla Manovra: uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio, pur mantenendo fermo il limite dei 62 anni". Ad annunciarlo è la capogruppo di Fi alla Camera e vicepresidente di Montecitorio, Mara Carfagna."Questa misura - prosegue l'azzurra - esiste in altri Paesi europei e non costituisce un beneficio o un vantaggio economico, dunque, ma il riconoscimento della maternità e del lavoro di cura svolto dalle donne”.