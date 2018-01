PENSIONI: CATALFO (M5S), CREDIBILITà BERLUSCONI MELONI A ZERO

8 gennaio 2018- 15:04

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “Chi ha votato la legge Fornero nel 2012, come Berlusconi e la Meloni, Forza Italia e la destra , ha credibilità zero nel proporre la sua abolizione oggi. Sono le solite promesse da Pinocchio di Berlusconi, quello del milione di posti di lavoro mai visti...”. Lo dichiara Nunzia Catalfo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro al Senato.