PENSIONI: CIA, ASSEGNI AGRICOLTORI SOTTO SOGLIA UE, URGENTE REVISIONE SISTEMA (2)

7 luglio 2017- 13:03

(AdnKronos) - "Con le riforme Amato, Dini e poi Fornero vengono sottratti ai pensionati quasi 900 miliardi di euro. Grazie alle nostre battaglie, qualcosa si è mosso con la legge di Stabilità 2017. E’ ancora troppo poco -ha evidenziato il presidente della Cia Dino Scanavino-, è sotto chi occhi di tutti come il sistema pensionistico italiano debba essere fortemente riformato. Un processo che non è più rinviabile, perché gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà sono quasi 5 milioni".E tra le categorie che stanno peggio, ha sottolineato Scanavino, "ci sono senza dubbio gli agricoltori che, tra l’altro, vivono nelle aree interne e rurali dove già scarseggiano welfare e servizi. Con queste premesse non ci si può certo stupire che stenti il turn-over nei campi, con l’ingresso degli under 40 nel settore fermo sotto il 6%. Le aziende over 65 appresentano il 40% del totale. Il settore più anziano del mondo, a fronte di 200 mila potenziali aspiranti agricoltori tra i giovani disoccupati".Occorre un rapido cambio di marcia. "Il disegno di legge Damiano-Gnecchi, che prevede l’istituzione di una pensione base (448 euro) -ha aggiunto il presidente dell’Inac Antonio Barile- è un’ottima base per la soluzione al progressivo impoverimento delle pensioni. Un ddl che la Cia chiede di attuare già con la prossima legge di Bilancio e di migliorare ulteriormente, riducendo da 15 a 5 anni il raggiungimento dell’importo mensile della pensione base o zoccolo, a cui aggiungere la pensione liquidata interamente con il metodo contributivo".