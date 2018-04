30 aprile 2018- 19:19 Pensioni: Cisl, d'accordo con Ue su misure che rafforzino capacità redistributiva (2)

(AdnKronos) - Per questo, aggiunge, "auspichiamo che sia possibile confrontarci quanto prima con le istituzioni non chiudendo il cantiere previdenziale aperto nel Paese per volere del Sindacato. La posizione della commissione rafforza le istanze della Cisl trovano spazio nella piattaforma sulla previdenza sulla quale insistere rispetto ad alcune necessità, in particolare: rendere strutturale il modello degli anticipi pensionistici messi in essere con l’istituto dell’Ape (sociale, volontaria e aziendale); la pensione contributiva di garanzia per i giovani; l’integrazione delle categorie dei lavori gravosi e usuranti attraverso il confronto nella specifica commissione stabilita dall’accordo governo sindacati da varare immediatamente insieme a quella che dovrà confrontarsi sulla spesa pensionistica; La rivisitazione del meccanismo della perequazione che agisca sulle pensioni in essere. L’incentivazione dell'adesione ai fondi di previdenza complementare", conclude Ganga.