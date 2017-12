PENSIONI: COTTARELLI, SPESA SFIORA 18 MLD PER INVALIDI, RECORD IN CALABRIA (2)

6 dicembre 2017- 21:45

(AdnKronos) - "Le forti differenze tra regioni nella frequenza delle prestazioni d’invalidità, come pure nell’aumento registrato dal 2014, suggerisce che molte prestazioni siano erogate senza un effettivo bisogno. Per ridurre gli abusi occorrerebbe centralizzare le decisioni di erogazione delle prestazioni di invalidità e i successivi controlli, aumentando i poteri dell’Inps", è la conclusione della ricerca elaborata dall'Osservatorio di cui Cottarelli è direttore."L’inclusione dell’Inps nelle commissioni preposte alle decisioni sull’erogazione di prestazioni ha contribuito a una riduzione degli abusi (come evidenziato per esempio dal calo rispetto al passato dei casi di ricorso in cui richieste di prestazioni inizialmente respinte vengono accettate per decisione giudiziale), ma non sembra aver risolto del tutto i problemi, anche perché l’Inps - si evidenzia - svolge ancora un ruolo minoritario nelle commissioni".