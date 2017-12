PENSIONI: DAMIANO, IN PROSSIMA LEGISLATURA SI CORREGGA LEGGE FORNERO

30 dicembre 2017- 13:33

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "L'impegno per correggere la legge Monti-Fornero sulle pensioni deve proseguire nella prossima legislatura. L'azione riformista che abbiamo intrapreso dal 2012, dopo la realizzazione di ben 8 salvaguardie, Opzione Donna e l'Ape sociale, andrà proseguita. Con queste scelte legislative circa 250.000 lavoratori sono stati 'salvati' e mandati in pensione con le vecchie regole". Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "I prossimi obiettivi, realistici e non demagogici - prosegue Damiano- dovranno essere: rendere strutturale l'Ape sociale, realizzare la pensione contributiva di garanzia per i giovani, rivedere i meccanismi dell'innalzamento dell'età pensionabile, allargare ulteriormente le categorie dei lavori gravosi (come non includere, ad esempio, i ceramisti che svolgono una attività che contiene molte mansioni usuranti: lavoro notturno, ritmi da catena di montaggio, esposizione al caldo e rischio di silicosi)". "La strada è stata aperta, nonostante le forti resistenze, e andrà completata riprendendo il discorso delle risorse stanziate e non spese per le salvaguardie e Opzione Donna", conclude Damiano.