17 ottobre 2018- 18:14 Pensioni: Delrio-Serracchiani, ritirare proposta tagli, possibile contributo solidarietà

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il governo degli annunci fa retromarcia anche sui tagli alle pensioni d’oro. Da mesi andiamo ripetendo che il testo all’esame del Parlamento è iniquo e inattuabile e che l’unica proposta praticabile è la nostra, quella di un contributo di solidarietà, sulla quale oggi pare convergano anche M5S e Lega. Chiediamo pertanto al governo di ritirare immediatamente il testo in esame , essendo tutti consapevoli che non vedrà mai la luce e che rappresenta solo una perdita di tempo e una presa in giro per gli italiani". Lo affermano Graziano Delrio e Debora Serracchiani, capigruppo del Pd alla Camera e in commissione Lavoro di Montecitorio. “L’Inps -aggiungono- ha peraltro confermato che il risparmio non sarebbe di un miliardo, come più volte sbandierato dal vicepremier Di Maio, ma sarebbe meno di 150 milioni di euro per una platea di 44 mila persone, di cui 29 mila colpite dal taglio. Lega e M5S fanno ora dietrofront. Bene: non è mai troppo tardi. A conferma che la loro proposta era irragionevole e sconclusionata".