PENSIONI: DI BATTISTA, TAGLIEREMO QUELLE DA 5MILA EURO IN SU

16 gennaio 2018- 21:22

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Taglieremo le pensioni dai cinque mila euro in su. Se si vuole, i soldi si possono trovare. Il punto è provare ad aggredire la corruzione per poi investire nei settori in cui c’è maggiormente bisogno. Parlo di una manovra economica che consenta di far rimettere in circolo dei denari, far sì che le persone che ne hanno maggiormente bisogno possano campare in maniera dignitosa perché se l'Istat certifica a €780 la soglia di povertà per me è intollerabile che un paese nel 2018 consenta a milioni di cittadini di vivere al di sotto di quella soglia". Lo dice Alessandro Di Battista a 'Dalla vostra parte verso le elezioni', ospite di Maurizio Belpietro.